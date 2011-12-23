Королевська очолила УСДП

Народний депутат України (фракція БЮТ-Батьківщина), голова комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА очолила Українську соціал-демократичну партію. Відповідне рішення одноголосно було прийнято делегатами VIII з`їзду партії, який сьогодні проходить у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи перед делегатами з`їзду, Н.КОРОЛЕВСЬКА підкреслила, що УСДП завжди йшла в авангарді демократичної боротьби. «Десять років тому наша партія увійшла в число засновників БЮТ. З того часу ми - одна сім`я. З того часу ми - одна команда. У нас одні цінності, одні принципи і один лідер. Наш лідер Юлія ТИМОШЕНКО - лідер всієї української опозиції. В її особі влада сьогодні розправляється з усіма нами, з кожним із нас, з усім українським народом. Звільнити Ю.ТИМОШЕНКО - значить, звільнити весь український народ. Ось чому я тут. Я прийшла в партію, щоб посилити БЮТ і щоб звільнити Ю.ТИМОШЕНКО», - заявила вона

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що орієнтири УСДП - основоположні цінності соціал-демократії - свобода, справедливість і солідарність. На її думку, настав час надати цим цінностям нового звучання. У цьому контексті вона поставила перед собою і партією три ключові завдання.

«Наше перше завдання - зупинити політичні та економічні репресії. Стіни СІЗО стали символом десятків парканів і мурів, якими влада відгороджується від народу. Ми повинні звільнити Юлію Тимошенко. Друге завдання - нова якість політики, справедлива політика. Опозиція повинна запропонувати українцям союз оновлених політичних сил, з новою енергією, свіжими поглядами на майбутнє країни, єдиним порядком денним, чітким планом дій. Третє завдання - довіру людей. Щоб реально протистояти владі, опозиція повинна йти до людей. Ми повинні спиратися на громадянське суспільство. Ми повинні бути солідарні з суспільством», - сказала лідер партії.

«Ми будуємо партію лідерів. Наші активісти повинні стати реальними громадськими лідерами у своїх областях, районах і містах. Разом ми побудуємо нову партію - партію під контролем людей і для людей. Це буде сучасна європейська партія: активної, прямої, громадянської дії», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

У свою чергу, екс-лідер УСДП Євген КОРНІЙЧУК нагадав, що УСДП - одна з найстаріших партій в Україні, яка сповідує цінності, що лежать в основі європейського світогляду і способу життя. «Ці цінності також лежать в основі Блоку Юлії Тимошенко», - зазначив він.

«Партії - засновниці Блоку: УСДП, Батьківщина, ПРП - це партії-партнери, партії-сестри. Ми завжди підтримували один одного у важку хвилину. Члени УСДП зміцнювали Батьківщину, сьогодні члени Батьківщини підтримують УСДП. Так БЮТ міцнішатиме з кожним днем. Наталія Юріївна - яскравий, харизматичний лідер. Упевнений, це той лідер, який забезпечить спадкоємність традицій і дасть нашій партії потужний імпульс для розвитку. Її прихід у нашу партію посилить не тільки УСДП, але і весь БЮТ», - сказав Є.КОРНІЙЧУК.

Сьогодні в Києві проходить VIII з`їзд Української соціал-демократичної партії. У ньому беруть участь 97 делегатів з усієї Україні. На порядку денному: обрання голови партії та її політради, а також - прийняття резолюції з`їзду про політичну ситуацію в країні.