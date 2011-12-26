Янукович звільнив чотирьох високопосадовців

15:15, 26 грудня 2011
Політика
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Указ - на сайті глави держави

Янукович звільнив ряд заступників міністрів

Київ. 26 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Оксану ПЛОТНІКОВУ з посади заступника міністра інфраструктури України.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Іншим указом звільнено Володимира САЧЕНКА з посади заступника міністра промислової політики України – директора Державного департаменту тракторного і сільськогосподарського машинобудування.

Ще одним указом Івана МАКАРЕНКА звільнено з посади заступника міністра охорони навколишнього природного середовища України.

Також В.ЯНУКОВИЧ звільнив Юрія СИЗЕНКА з посади заступника міністра у справах сім`ї, молоді та спорту у зв`язках з Верховною Радою України та іншими органами державної влади.

 

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