Янукович звільнив чотирьох високопосадовців
Указ - на сайті глави держави
Янукович звільнив ряд заступників міністрів
Київ. 26 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Оксану ПЛОТНІКОВУ з посади заступника міністра інфраструктури України.
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.
Іншим указом звільнено Володимира САЧЕНКА з посади заступника міністра промислової політики України – директора Державного департаменту тракторного і сільськогосподарського машинобудування.
Ще одним указом Івана МАКАРЕНКА звільнено з посади заступника міністра охорони навколишнього природного середовища України.
Також В.ЯНУКОВИЧ звільнив Юрія СИЗЕНКА з посади заступника міністра у справах сім`ї, молоді та спорту у зв`язках з Верховною Радою України та іншими органами державної влади.