Нардеп бачить, що Азаров вже став суддею для третини населення

Визнання Конституційним Судом України права уряду самостійно встановлювати розмір та порядок соціальних виплат остаточно узаконило егоїстичний принцип роботи чинної влади, заявляє лідер Української соціал-демократичної партії, народний депутат (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСДП, за її словами, «своїм рішенням Конституційний Суд остаточно узаконив принцип роботи нинішньої влади: «Спочатку собі, а потім людям». В останні півроку-рік ми вже не раз спостерігали дію цього принципу».

«Згадаймо хоча б бюджет-2012, у якому, на тлі вдаваного, на копійки, збільшення мінімальних зарплат та пенсій, уряд на сотні мільйонів гривень піднімає фінансування органів влади, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Ще один приклад - спроба уряду та підконтрольної більшості парламенту замаскувати в державних видатках понад 350 млн. грн. на лікування народних депутатів та керівного складу органів державної влади. Цей перелік можна продовжити».

За словами лідера УСДП, несправедливе рішення Конституційного Суду залишає простого українця сам на сам зі своїми проблемами та відчаєм. «Відтепер Кабмін і лише він має право вершити долі мільйонів людей за своїм розумінням та своїм сумлінням. Відтепер він - вища судова та виконавча влада для пільговиків. А це - майже третина населення України», - зазначила вона.

«Сьогодні не час політикам змагатися, хто дотепніше назве рішення чи судовий орган, який його ухвалив, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Влада переступила межу, забираючи в людей останнє, що може дати держава - гарантію справедливого правосуддя. Простому українцю залишається розраховувати тільки на самого себе».

«Де-факто, єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є гарантування верховенства Конституції, припинив існування. Після скасування конституційної реформи в країні та визнання конституційності прикінцевих положень бюджету-2011 Конституційному Суду залишилося лише скасувати Конституцію та піти на високооплачувану пенсію», - резюмувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як відомо, 27 грудня Конституційний Суд України відхилив подання народних депутатів щодо визнання неконституційним пункту 4 Розділу VII «Прикінцеві положення» Закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік». Відповідно до нього, уряду надано право визначати порядок та розмір соціальних виплат залежно від наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду.