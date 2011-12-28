Попова так роздратувало запитання, що аж перейшов на російську

Голова КМДА Олександр ПОПОВ категорично заперечує можливість навмисного зараження безпритульних тварин сказом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи відповідну інформацію у ряді ЗМІ.

«Я бред слушать не хочу и мне не нравится, когда это сочиняют, в том числе в СМИ. Этого в принципе быть не может. Тем более от имени власти», - сказав О.ПОПОВ російською мовою.

Він підкреслив, що питанням про чисельність тварин у місті займається перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК, який детально володіє ситуацією.

При цьому О.ПОПОВ наголосив, що місто підходить до вирішення питання виключно з гуманних принципів.