Попова так роздратувало запитання, що аж перейшов на російську
17:54, 28 грудня 2011Політика
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«Я бред слушать не хочу»
Голова КМДА Олександр ПОПОВ категорично заперечує можливість навмисного зараження безпритульних тварин сказом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи відповідну інформацію у ряді ЗМІ.
«Я бред слушать не хочу и мне не нравится, когда это сочиняют, в том числе в СМИ. Этого в принципе быть не может. Тем более от имени власти», - сказав О.ПОПОВ російською мовою.
Він підкреслив, що питанням про чисельність тварин у місті займається перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК, який детально володіє ситуацією.
При цьому О.ПОПОВ наголосив, що місто підходить до вирішення питання виключно з гуманних принципів.
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