Правозахисник: життя нашої влади могли б продовжити нафта, газ і ГУЛАГ

Зміна влади в Україні в 2012 році цілком можлива, але навіть якщо цього не станеться, руйнування радянського типу управління неминуче, вважає правозахисник, публіцист, релігієзнавець Мирослав МАРИНОВИЧ.

«І в Україні, і в Росії бачимо останні спроби радянської системи зберегти свої визначальні параметри - вкотре вже ціною руйнування долі своїх народів. Кожна її реінкарнація стає дедалі більшим фарсом, який, здавалося б, несумісний із здоровим глуздом. Хоча провалля, в яке вони штовхають свої народи, зовсім не смішне», - сказав він у коментарі ZN.UA.

«Нинішня влада демонструє філософію управління, яка запізнилася на століття. Вона інтелектуально бідна, енергетично збиткова і морально неспроможна. Її суспільні технології грубі і примітивні, а тонкі технології Заходу їй видаються проявом слабкості. Вона неефективна, бо виключає рятівний зворотний зв`язок, завдяки якому можна виявити джерела небезпеки. Вона антимодерна, оскільки блокує свободу циркуляції правдивої інформації. Вона антисоціальна, бо руйнує загальне благо і не дозволяє людині вижити самостійно», - переконаний правозахисник.

На його думку, «життя нашої влади могли б продовжити сибірського масштабу природні ресурси, яких в Україні немає, і сибірського розмаху ГУЛАГ, для якого владі не стане сил. Тому не сумнівайтеся: ноосфера зрештою “зішкребе” зі свого днища ці зашкарублі нарости. Можна сперечатися, коли це відбудеться: 2012 чи 2013 року, - але відбудеться це обов`язково».

«Партія регіонів може маніпулятивно виграти найближчі вибори, але вона програє своє майбутнє. А якщо Віктор ЯНУКОВИЧ виграє президентські вибори, то на свою біду... Влади мені не шкода - вона жалюгідна. Шкода народу, який ніяк не може вирости в свободі», - констатував М.МАРИНОВИЧ.