Нардеп помітила, що Азаров плутається у «свідченнях»

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ останнім часом став плутатися у своїх «свідченнях» щодо рівня добробуту українських громадян. Про це пише лідер Української соціал-демократичної партії (УСДП), народний депутат України (фракція БЮТ-Батьківщина) Наталія КОРОЛЕВСЬКА на своїй сторінці в Facebook.

«Глава уряду останнім часом почав очевидно плутатися у своїх «свідченнях»: напередодні Нового року він розповідав про істотне покращення життя українських громадян, а зараз висловив вже нову версію – покращення відсутні», – зазначила вона.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, ми живемо у дивовижний час: дії нинішньої влади не можна спрогнозувати навіть на найближчі 2-3 дні, не кажучи вже про середньо- та довгострокові перспективи. «Ніхто, напевно, не здивується, якщо російський газ по 416 доларів буде оголошено особистою перемогою прем’єра Н.АЗАРОВА», – наголосила депутат.

Лідер УСДП переконана: нинішня влада своїми непередбачуваними діями не лише не зможе виконати свої обіцянки покращити якість життя українських громадян, а й ще більше погіршить соціально-економічну ситуацію в країні. «Завдяки» недавньому рішенню Конституційного Суду, Кабмін має право визначати розмір соціальних виплат. Всі ми прекрасно розуміємо, що в 2012 році внаслідок цього рішення соціальна допомога і пільги чорнобильцям та афганцям не будуть підвищені. Та й у цілому мільйонам українців вже сьогодні доводиться виживати на 1073 гривні мінімальної зарплати та 822 гривні мінімальної пенсії», – зазначає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Нагадаємо, 27 грудня 2011 року М.АЗАРОВ заявив, що він упевнений, що його уряд веде «правильну» політику. Про це, зокрема, свідчить зростання купівельної спроможності громадян.

Він зазначив, що роздрібний товарооборот зріс на 15%: українці стали більше купувати продовольчих продуктів (зросло споживання м’яса, а овочів і фруктів населення купило в 1,5 рази більше, ніж у 2010 році). Характерно, наголошує М.АЗАРОВ, що споживча активність стосується не тільки товарів першої необхідності: у цьому році було українці придбали в 2 рази більше б/у автомобілів, на 30% - нових авто, у 1,5 рази - телевізорів, на 30% - супутникових антен, а мобільних телефонів - у 16 разів більше тощо. «Якщо населенню не вистачає на продукти харчування, хіба вони купуватимуть супутникові антени?», - цитує М.АЗАРОВА ZN.ua. Він впевнений, що це «абсолютно об’єктивні дані, які свідчать, про те, що купівельна спроможність населення зростає». А напередодні М.АЗАРОВ заявив, що про позитив у 2011 році свідчить зростання витрат населення на культурний відпочинок: «Коли важко, то в музеї і на концерти не ходять - економлять», - заявив прем`єр.

Водночас, 3 січня 2012 року прем`єр-міністр зазначив, що про суттєве покращення життя людей ще говорити не можна. За словами М.АЗАРОВА, у країні спостерігається зростання соцвиплат, які уряд може гарантувати та забезпечити за рахунок зростання економіки. Але, в той же час, за його словами, якби уряду не довелося колосальні кошти спрямовувати на погашення державних боргів, то соціальні гарантії українців зростали би більшими темпами. До того ж значні суми знімаються з казначейських рахунків щодо задоволення судових позовів з виплати великих пенсій і компенсацій чорнобильцям, додав М.АЗАРОВ.