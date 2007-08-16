У ПР вважають, що подобаються кожному п`ятому киянину

Партія регіонів розраховує на підтримку на позачергових парламентських не менше 20% киян.

Про це заявив керівник Київського міського осередку Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ, повідомили УНІАН у прес-службі столичної організації Партії регіонів.

За словами В.ГОРБАЛЯ, розрахунки базуються на соціологічних дослідженнях, які «свідчать, що порівняно з 2006 роком рейтинг Партії регіонів збільшився». На його думку, це відбувається через послідовну і ефективну політику Партії регіонів як у всеукраїнському масштабі, так і у столиці.

Окрім цього, В.ГОРБАЛЬ підкреслив, що люди орієнтуються на передвиборчі програми, які пропонують учасники виборчого процесу, а «програма Партії регіонів вигідно відрізняється від того, що пропонують наші опоненти».

«Також ми сподіваємось на підтримку тих людей, які на попередніх виборах проголосували за блок «Не Так» та «Віче», - зазначив В.ГОРБАЛЬ, пояснивши це тим, що «яскраві представники» цих політичних сил приєдналися до Партії регіонів, а самі політичні сили на своїх з’їздах ухвалили рішення про підтримку Партії регіонів.