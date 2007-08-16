Ющенко дозволив Гриценку ходити на роботу лише три дні на тиждень

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО із завтрашнього дня на період виборчої кампанії піде у відпустку, але виходитиме з неї та виконуватиме службові обов’язки по вівторках, середах та четвергах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам інформаційних агентств.

«Із завтрашнього дня на період виборчої кампанії з дозволу Президента – Верховного головнокомандувача – я беру неоплачувану відпустку для проведення передвиборної агітації», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він зазначив, що під час обговорення цього питання Президент звернув увагу на те, що виборча кампанія жодним чином не повинна негативно вплинути на виконання запланованих заходів бойової підготовки і проведення військових навчань. При цьому А.ГРИЦЕНКО додав, що кожного року серпень і вересень є найбільш інтенсивним періодом проведення військових навчань у Збройних силах.

З урахуванням цієї обставини, сказав А.ГРИЦЕНКО, з Президентом погоджено графік відпустки – щотижня три робочі дні (вівторок, середа та четвер) він виконуватиме обов’язки міністра оборони і забезпечуватиме виконання поставлених завдань, а в понеділок, п’ятницю, суботу та неділю кожного тижня, згідно із законом про вибори, перебуватиме у неоплачуваній відпустці і братиме участь у роботі передвиборчого штабу і безпосередню участь у виборчій кампанії та проведенні агітації.

А.ГРИЦЕНКО переконаний, що такий графік відпустки дозволить виконувати всі завдання, які стоять перед ним як міністром оборони, і в той же час взяти участь у виборчій кампанії «Нашої України – Народної самооборони».

А.ГРИЦЕНКО також повідомив, що на час його відпустки обов’язки міністра виконуватиме перший заступник міністра оборони Леонід ПОЛЯКОВ.

Як повідомляв УНІАН, А.ГРИЦЕНКО включений до виборчого списку блоку “Наша Україна – Народна самооборона” під №4.