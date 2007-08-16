Янукович вважає, що політтехнологи Тимошенко перегнули палку

Прем`єр-міністра України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що політтехнологи БЮТ допустили помилку, організувавши акції протесту у зв`язку з не реєстрацією Центральною виборчою комісією виборчого списку блоку.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні журналістам в Харкові.

«Ніхто не ставив питання в ЦВК відмовити БЮТ в участі у виборчому процесі. Цього не було, і нагнітати ситуацію абсолютно не було необхідності. Зайвий артистизм вже не дає плюсів, він дає мінуси. Тому політтехнологи, які працюють в БЮТ, помилилися, як то кажуть, трошки перегнули палицю», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр вважає, що виборці України, проголосувавши на виборах, дадуть відповідь на запитання, які політики потрібні державі – актори чи відповідальні політики. «Розбурхувати ситуацію в суспільстві тим, що БЮТ не зареєстрували своєчасно, тому що вони не вказали адреси своїх депутатів, і робити з цього політичну акцію… Я вважаю, що здорові люди на це не реагуватимуть», - додав він.