Москаль назвав Цушка ”лежачим поліцейським”

Колишній Постійний представник Президента України в Криму, кандидат в народні депутати від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ вважає непрофесійною діяльність Нестора ШУФРИЧА на посту керівника Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.МОСКАЛЬ заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«Він (Н.ШУФРИЧ – УНІАН) кричить про великі успіхи того відомства, яким він керує», - зазначив Г.МОСКАЛЬ, додавши при цьому, що статистика свідчить про зворотне. Так, за словами кандидата в депутати від блоку «НУ-НС», «в 2006 році за півроку було 23800 пожеж, з його приходом (Н.ШУФРИЧА в МНС – УНІАН) стало 25798». Г.МОСКАЛЬ також сказав, що коли Н.ШУФРИЧ узяв на себе порятунок людей на воді, то «потонуло більше людей, ніж за всі роки незалежності».

За словами Г.МОСКАЛЯ, неприпустимо призначати на посади непрофесіоналів. «Якщо ШУФРЧ за своє життя не був навіть юним пожежником, яке він має моральне право (бути міністром – УНІАН)?» - поцікавився Г.МОСКАЛЬ.

Подібної критики Г.МОСКАЛЬ піддав діяльність і глави Міністерства внутрішніх справ Василя ЦУШКА. За словами Г.МОСКАЛЯ, В.ЦУШКО керує міністерством «з ліжка», при цьому, зазначив кандидат в депутати від блоку «НУ-НС», чомусь ще й ображається на те, що Г.МОСКАЛЬ назвав його «лежачим поліцейським». «Він ображається, що я його назвав лежачим поліцейським. Але не можна керувати з ліжка, - сказав Г.МОСКАЛЬ. – Коли у КОРНІЄНКА питають, де міністр, і він говорить: «Так ось, він десь тут». Як у ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – «Христос серед нас», так і тут «він (В.ЦУШКО - УНІАН) десь тут, серед нас…».

У зв`язку з цим Г.МОСКАЛЬ зазначив, що «НУ-НС» робитиме все можливе, щоб новий уряд був сформований з професіоналів.