Янукович попросив усіх невдоволених міністрів «на вихід»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує міністрам, які виступають проти політики влади щодо реформування дозвільної системи, подати у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Комітету з економічних реформ.

Говорячи про хід реформ в Україні, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що сьогодні спостерігається намагання повернути ситуацію у зворотньому напрямку, зокрема, це стосується питання скорочення дозвільних процедур.

За його словами, у Верховній Раді ряд народних депутатів зареєстрували законопроекти, якими пропонується відновити, а деінде навіть розширити види діяльності, які підлягають ліцензуванню.

За словами Президента, коли почали з’ясовувати у депутатів, навіщо вони пропонують відповідні проекти, ті відповідали, що роблять це на прохання міністерств. «Ми провели деякі розмови з деякими депутатами, і вони нам відверто сказали, що це було прохання від уряду, від міністерств», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Він висловив обурення такою ситуацією і доручив прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ спільно із заступником глави Адміністрації Президента Іриною АКІМОВОЮ проаналізувати ці випадки і з’ясувати, хто стоїть за відповідними пропозиціями.

«Я вам відверто скажу: ті міністри, яких не задовольняють умови, в яких ми сьогодні працюємо, повинні самостійно написати заяви і піти у відставку. Не треба чекати, щоб ми вам допомагали. Але повернення назад не буде. Ми обрали шлях і ми будемо цим шляхом йти», - запевнив В.ЯНУКОВИЧ.