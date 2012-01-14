До Тимошенко незабаром пустять масажиста

Масажист зможе відвідувати екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, яка утримується у Качанівській виправній колонії Харкова, починаючи з 16 січня.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні Державної пенітенціарної системи України у Харківській області.

Водночас у відомстві спростували інформацію про незадовільний стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО і наголосили, що за її фізичним станом «здійснюється постійне динамічне спостереження медичними працівниками виправної установи».

«Не менше трьох разів на день проводяться її медичні огляди, а також виконуються усі призначення, рекомендовані фахівцями комісії МОЗ України. Загальний стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, як про це раніше було заявлено представниками МОЗ України, оцінюється як задовільний», - йдеться у повідомленні.