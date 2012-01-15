У Брусилові відзначили 130-річчя Івана Огієнка

У селищі Брусилів Житомирської області відбулися урочистості з нагоди 130-річчя з дня народження видатного житомирянина Івана Огієнка (митрополита Іларіона).

Як передає кореспондент УНІАН, ініціаторами святкування виступили активісти Житомирської обласної організації ВО "Свобода".

Участь у заході взяли місцеві жителі, науковці, молодь та представники інтелігенції з інших областей України.

Учасники святкування відвідали музей імені І. Огієнка у селищі Брусилів, а також місце, де раніше знаходився дім митрополита, а нині – пам’ятна плита.

За словами директора музею Володимира СТАШУКА, українці пам’ятають українського вченого, митрополита, уродженця Житомирщини І.Огієнка.

Місцева влада планує відзначити ювілей І.Огієнка 19 січня, тобто за 5 днів після фактичної дати з дня народження митрополита.

Довідка УНІАН. Іван Огієнко (1882 — 1972) - видатний український історик, митрополит, політичний, громадський і церковний діяч, мовознавець, педагог, народився у Брусилові Житомирської області. І.Огієнко є автором багатьох наукових праць з українського мовознавства, історії церкви, культури, канонічного права.На Батьківщині І.Огієнка у Брусилові йому встановлено пам’ятник.