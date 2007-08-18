Цушко планує трохи попрацювати і піти у відпустку до кінця виборів

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО планує найближчим часом піти у передвиборчу відпустку до кінця виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«Здоров’я добре, я зараз у відпустці, візьму участь в роботі колегії, візьму участь в заходах, присвячених пам’яті загиблих міліціонерів, і піду у відпустку до кінця виборів», - сказав В.ЦУШКО.

На уточнююче запитання, який у нього настрій у зв’язку з виборами, міністр відповів: «Бадьорий. Ми виграємо».