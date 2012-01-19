Політолог: наступний парламент буде передреволюційним

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ висловив переконання, що обраний на виборах восени цього року парламент “буде гірший за нинішній”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він прогнозує, що Верховна Рада наступного, сьомого скликання, не допрацює до кінця своєї каденції. За його словами, чергові парламентські вибори - “це фактично спроба законсервувати нинішній парламент”.

«Суспільство не чекатиме ще 5 років, щоб оці «ребята» правили ще 10 років в парламенті, щоб вони з крутизною своєю ходили», - сказав В.КАРАСЬОВ.

На його думку, новообраний парламент буде “парламентом кризового часу, парламентом передреволюційних ситуацій або подій”. При цьому він наголосив, що виграш на виборах - це «квиток на Титанік».

В.КАРАСЬОВ вважає, що до нового парламенту “по мажоритарних округах пройде МЕДВЕДЧУК і кучмісти, й ми отримаємо парламент, який буде гірший за цей. Там буде більше старих облич, ніж в цьому парламенті”.

В.КАРАСЬОВ переконаний, що до парламенту сьомого скликання партія “Фронт Змін”, яку очолює Арсеній ЯЦЕНЮК, пройде “без проблем”.

За його словами, “квиток у політичне майбутнє” має також голова партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Вміє працювати на стику еліт, на стику легальної і вуличної політики Наталія КОРОЛЕВСЬКА», - зауважив В.КАРАСЬОВ. За його словами, лідера партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО є “свіжим” політиком. «В них немає гарантії проходження в цей парламент, але в них перспективи на майбутнє більші, ніж у тих, в кого сьогодні є гарантії проходження», - вважає В.КАРАСЬОВ.