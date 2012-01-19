Луценко - суду: Якщо ми продовжимо такий темп, я просто не витримаю

Адвокати наполягають на необхідності зробити сьогодні перерву у засіданні Печерського райсуду Києва через погіршення стану здоров’я екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, після відновлення судового засідання сторона захисту нагадала суду, що нещодавнє медичне обстеження Ю.ЛУЦЕНКА показало, що у нього на 15-20% від норми збільшилась підшлункова залоза.

Враховуючи це, дружина екс-міністра, яка є одночасно його захисником, Ірина ЛУЦЕНКО, звертаючись до суду, сказала: «Ваша честь, я Вас дуже прошу не проводити сьогодні засідання. Дайте йому відпочити. Йому лікарі призначили 6-разове харчування, 4-разове приймання ліків. Такі гонки в суді ні до чого кращого не призведуть».

У свою чергу, адвокат Олексій БАГАНЕЦЬ на підтримку клопотання зазначив: «Я прошу, щоб Ви, Ваша честь, не тільки дали ЛУЦЕНКУ, як каже Ірина Степанівна, відпочити, але й підлікуватись, привести себе в порядок, щоб він повноцінно міг брати участь в судовому процесі».

Виступаючи на підтримку клопотання свого захисту, звертаючись до суду Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Насправді мої відчуття я давно вмію терпіти, але новий режим суду призводить до загострення хвороби… Ще до судів мені проводили обстеження і виявили загострення захворювання… Якщо ми продовжимо такий темп, я його просто не витримаю. Це я говорю не з тим, щоб «закосити», а це реальні обставини… Просто є якісь кордони, які людський організм не може терпіти. Мені зробили декілька уколів, але вони діють лише 2 години. Я готовий до щоденних засідань, але якщо вони будуть йти по 8 годин, нормально працювати не зможемо, і сьогоднішня ситуація повториться».