Суддя довів дружину Луценка до сліз

Колегія суддів Печерського районного суду Києва відмовилась перенести сьогоднішнє засідання через погане самопочуття екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, порадившись на місці, головуючий у процесі суддя Сергій ВОВК зазначив: «Суд, порадившись на місці, вирішив: у задоволенні клопотання відмовити, враховуючи усне повідомлення лікарів про можливість ЛУЦЕНКА приймати участь у процесі».

Разом з тим, С.ВОВК зазначив, що з урахуванням побажань захисту в разі необхідності адвокати і підсудний можуть повідомляти суд про необхідність зробити перерву для приймання ліків.

Почувши таке рішення суду, дружина екс-міністра Ірина ЛУЦЕНКО піднялася з-за столу і, звертаючись до головуючого, сказала: «Ваша честь, у Вас є хоч якась совість людська? Це просто скотство!». Після цього вона зі сльозами на очах вийшла із зали засідань.

Ю.ЛУЦЕНКО вибачився за емоційне висловлювання дружини перед колегією суддів, яка розглядає його справу, зауваживши, що під час обстежень і медиками МВС, і лікарями МОЗ жоден з них не сказав йому, що вони можуть брати на себе відповідальність, щоб дати висновок про можливість чи неможливість його участі у судовому процесі через хворобу. При цьому екс-міністр нагадав суду, що знеболювальні діють лише дві години, після чого їх знову треба буде вводити.

Враховуючи такий перебіг подій, адвокат Ігор ФОМІН попросив суд зробити невелику перерву для того, щоб сторона захисту змогла підготувати заяву про відвід суддів. Проте С.ВОВК відмовив у задоволенні цього клопотання, нагадавши адвокату, що для його подання існує відповідна процедура.

Після цього суд продовжив судове засідання, викликавши на допит чергового свідка.