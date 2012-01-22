Наливайченко: лише єдиний список опозиції дасть шанс на перемогу

На наступних парламентських виборах опозиція має сформувати єдиний виборчий список по всій країні і на мажоритарних округах.

Про це голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив сьогодні на Софійській площі у Києві під час спільної акції опозиції з нагоди Дня Соборності, повідомляє прес-служба партії.

«Ми завжди перемагали, коли були разом. Єдність українських опозиційних сил – запорука перемоги на виборах 2012 року. І це - опора державності», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На його думку, заяв і декларацій замало, лише єдиний список опозиції дасть шанс на перемогу.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО висловив переконання, що справжня опозиція не має бути закритим клубом. «Опозиція - це не масонська ложа і має діяти відкрито та включити до списку громадських діячів. Я хочу справжньої єдності і разом з моїми однодумцями виступаю за те, щоб сформувати широкий фронт народної опозиції, до якої мають увійти і громадські організації, і всі небайдужі люди», - підкреслив політик.

«Тільки разом ми оберемо владу, яка захистить наші спільні права», - впевнений В.НАЛИВАЙЧЕНКО.