Звернення Тимошенко зачитали на Софійській площі

Екс-прем’єр-міністр України, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО привітала українців з Днем Соборності і наголосила, що лише в єдності ми збережемо незалежну Українську державу.

Як повідомляє прес-служба «Батьківщини», про це йдеться у Зверненні Ю.ТИМОШЕНКО з нагоди Дня соборності України, яке зачитав на мітингу Об’єднаних опозиційних сил перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ.

Звертаючись до співвітчизників, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила: «Я вітаю вас, вільних людей вільної і великої країни. Всіх тих, хто не здався, не опустив рук, не встав на коліна. Всіх, хто продовжує нашу святу і праведну боротьбу за Вільну, Незалежну, Соборну, Демократичну Україну!»

«22 січня 1919 року, тут, на Софійському Майдані було проголошено Універсал про Єдину Соборну Україну. Тоді, в тривожні та неспокійні дні боротьби за волю, тут була, по-суті, відновлена єдина Українська держава, яка пройшла через всі лихоліття, негаразди та випробування», - нагадала Ю.ТИМОШЕНКО у своєму зверненні і додала: «Сьогодні, через 93 роки, в Україні, на жаль, знову часи - тривожні і неспокійні. Внутрішній ворог значно більш небезпечний, ніж зовнішній. Бо не іноземні зайди, а своя українська влада нищить Україну, знущається над людьми, плюндрує наші цінності, топчеться по наших ідеалах».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «до влади в країні прийшла мафія. Але не просто мафія, не просто бандити. Це мафія, яка ненавидить все українське, боїться і не розуміє його. Це ті бандити, які поставили собі за мету ліквідувати незалежну Українську державу».

«Але саме ми не дамо їм цього зробити», - підкреслила вона. - «Ця боротьба не буде легкою. Адже вищі цінності вимагають високої плати. Також ця боротьба не буде простою, бо майдани та мітинги – це не результат, а лише початок нашої спільної великої роботи».

«Сьогодні багатьом здається, ця влада сильна та незламна. Що здолати їх не вдасться, а кидатися під танк із прапором – справа невдячна. Але це не так. У них дійсно є міліція, Омони, Беркути і Грифони. У них є служба безпеки, і прокуратура, податкова. Є продажні суди. Є куплені депутати і залякані чиновники. У них є телебачення і газети, є підприємства і фабрики. Є тюрми і грати. Але знаєте, чого у них немає?», - запитала Ю.ТИМОШЕНКО і відповіла: «У них немає підтримки людей, у них немає правди, у них немає відчуття праведності. У них немає честі, гідності та моралі».

За її словами, «бо такі цінності не продаються і не купуються. Їх неможливо приватизувати чи захопити рейдерською атакою. Їх не можна вилучити та привласнити через Печерський суд». «А без них, без таких якостей і цінностей, всі капітали перетворюються на сміття, на мотлох. І залишається тільки СТРАХ – холодний і несамовитий страх перед невідворотною відповідальністю за власні злочини. Вони – бояться. Бояться мене і вас. Бояться всіх вільних людей. Бояться правди, бояться свободи, бояться самої України», - говориться далі у Зверненні Ю.ТИМОШЕНКО. – «Цей страх тотальний і неподоланий. Вони погано сплять вночі, бо відчувають невідворотність покарання. Вони на рівні інстинктів відчувають, що їм чужа наша країна, чужий наш народ. Вони знають, що країна Ярослава Мудрого, Тараса Шевченка, Богдана Хмельницького ніколи не стане країною ЯНУКОВИЧА. Вони – правильно бояться, і правильно відчувають…»

Як зазначила лідер «Батьківщини», «кожна диктатура рано чи пізно безславно закінчує життя самогубством. Така природа всіх диктатур. Наша, українська диктатура вже зараз перебуває в агонії. Рано чи пізно вона впаде. Але справа в тому, що кожен зайвий день і кожна зайва хвилина перебування цієї орди при владі несуть такі збитки і таку шкоду Україні, що розплачуватися за їх правління нам потім доведеться роками».

Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що чинна влада України боїться єдності опозиції. «В цей святий для України день, в день соборності нашої держави, я закликаю і благаю Вас про соборність та єдність сил демократичної опозиції», - підкреслила вона.