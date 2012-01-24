Янукович: Особливість української політики - у її популізмі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що українці розберуться, хто із політиків є популістами, а хто справді дбає про розвиток країни.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю для спільного проекту New York Times News Service & Syndicate и «Сегодня Мультимедиа» - альманаху «Україна і світ 2012. Глобальний порядок денний», повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що у 2012 році люди відчують реальні позитивні результати реформ, що реалізуються у країні.

Він зазначив, що певний позитивний досвід впровадження реформ напрацьований у ході реалізації низки пілотних проектів, однак ця робота показала, що для масштабних перетворень країні потрібні підготовлені кадри.

Крім того, він визнав, що йдеться також про опір модернізаційним процесам як з боку бюрократів, так і політиків-популістів.

«Особливість української політики - у її популізмі, а іноді, на жаль, навіть авантюризмі. Часто в нас на догоду політичному популізму завдається шкода державі й людям, яких деякі політики просто обманюють, цинічно маніпулюючи громадською думкою. Це ми бачимо й зараз», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він висловив переконання, що український народ неодноразово доводив свою мудрість і розбереться в ситуації. «Мине деякий час, і люди зрозуміють, хто був правий. Хоча, звісно, є політики, які критикують дії влади через бажання змінити життя країни на краще. І я їх не засуджую, адже сам таким колись був. Я прихильник того, щоб ми підтягували таких енергійних, серйозних людей для спільної роботи на благо країни», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

«У 2012 році ми ставимо завдання як мінімум зберегти динаміку зростання економіки», - сказав глава держави і вкотре звернув увагу на те, що влада продовжує роботу з економізації зовнішньої політики. «Сьогодні наша дипломатія спрямована на захист українських національних економічних інтересів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що паралельно створюються умови для залучення інвестицій.

Він також вважає, що ідея ефективного реформування країни повинна консолідувати суспільство.

Президент відзначив уже досягнуті успіхи у реалізації реформ, зокрема, прийняття Податкового і Бюджетного кодексів.

«Податковий кодекс було прийнято з певними недоліками - багато в чому ми врахували критику й внесли поправки. І я б відзначив це як досягнення, бо з цим документом Україна вперше за 20 років незалежності отримала правила для бізнесу», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ особливо наголосив, що влада відкрита для конструктивної критики. «Дуже багато чого в історії держави ми вперше зробили або почали робити. Це сміливі кроки, які викликають неоднозначну реакцію в суспільстві. І це нормально, адже людям найчастіше незрозуміло, як нововведення працюватимуть», - сказав він.

Згідно із прогнозами різних світових аналітиків, зауважив В.ЯНУКОВИЧ, Україна сьогодні є однією із країн Східної Європи, що розвиватиметься успішно і досить швидкими темпами. «Для цього нам потрібно багато працювати, щоб перетворити країну на краще. Коли люди це відчують, вони, звісно, будуть до цього процесу приєднуватися», - переконаний глава держави. Він звернув особливу увагу на важливість пошуку союзників й однодумців на цьому шляху.

«Ми чудово розуміємо: чим більш об`єднані ми будемо, тим сильнішими будемо. Викликів і зараз багато, і надалі їх буде не менше... Ми повинні бути готові відстоювати інтереси нашої держави, наші національні інтереси незалежно від нових викликів світу», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.