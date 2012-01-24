Климович: у мене дуже мало симпатій до Луценка, але я говоритиму правду

Факт отруєння у 2004 році кандидата у Президенти України Віктора ЮЩЕНКА доведений і не підлягає сумніву.

Про це сьогодні на допиті у Печерському районному суді м. Києва, даючи свідчення в рамках обвинувачення, висунутого екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ щодо незаконного продовження оперативно-розшукової справи проти водія колишнього першого заступника глави СБУ Володимира САЦЮКА, заявила колишній керівник слідчо-оперативної групи Генпрокуратури з розслідування справи про отруєння В.ЮЩЕНКА Галина КЛИМОВИЧ.

«Хочу акцентувати увагу, що злочин проти ЮЩЕНКА був вчинений, і факт його отруєння доведений і не потребує доведення на сьогоднішній день», - сказала Г.КЛИМОВИЧ.

Вона розповіла, що 7 вересня 2007 року перейшла на посаду старшого слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури, і за дорученням генпрокурора очолила слідчо-оперативну групу з розслідування справи про отруєння В.ЮЩЕНКА.

За словами Г.КЛИМОВИЧ, з її приходом у групу, її склад був повністю оновлений, оскільки до того моменту цієї групи практично не існувало. Як зазначила Г.КЛИМОВИЧ, за її ініціативою до складу цієї групи були включені працівники МВС, оскільки до цього в групі працювали співробітники СБУ, а оскільки перевірялася інформація про причетність до отруєння В.ЮЩЕНКА співробітників Служби безпеки, вона критично ставилася до забезпечення об’єктивності розслідування.

Крім того, продовжила Г.КЛИМОВИЧ, з метою унеможливлення витоку зі справи інформації було прийнято рішення максимально виключити переписку між Генпрокуратурою та МВС. Також був розроблений план роботи, версії і слідчі дії під них.

Кожної п’ятниці, як зазначила Г.КЛИМОВИЧ, вона проводила наради, на яких обговорювалося, що зроблено у справі і що треба зробити. «Взагалі кожен слідчий у групі не знав, що було в іншого. Жодного разу, ніколи, ні на одному заслуховуванні ні в Генпрокуратурі, ні в моєму кабінеті не був присутній ЛУЦЕНКО. Повірте, у мене дуже мало симпатій до Юрія Віталійовича, але я буду говорити правду», - сказала Г.КЛИМОВИЧ.

При цьому вона зауважила, що спілкувалася з Ю.ЛУЦЕНКОМ лише одного разу, коли він був на допиті у Головному слідчому управлінні Генпрокуратури на вул. Борисоглібській. Як пояснила Г.КЛИМОВИЧ, тоді вона через своїх охоронців запросила Ю.ЛУЦЕНКА зайти до неї. Вона зазначила, що знала, що Ю.ЛУЦЕНКО перебуває в добрих відносинах з народним депутатом Давидом ЖВАНІЄЮ, який не з’являвся на допити, а Ю.ЛУЦЕНКО, як вона вважала, міг його переконати прийти. За словами Г.КЛИМОВИЧ, під час тієї розмови Ю.ЛУЦЕНКО сказав їй, що він жодного разу, ніколи в житті не торкнеться пальцем папірця цієї справи і цим буде займатися його заступник. «Я можу сказати, що ЛУЦЕНКО дотримав свого слова», - сказала Г.КЛИМОВИЧ.

Вона також повідомила, що постійно задавала темп роботи працівникам у своїй групі, оскільки розуміла необхідність розкрити факт отруєння В.ЮЩЕНКА. «Ми знали, що якщо зміниться влада в Україні, довести до ладу цю справу ніхто не дасть. Власне, так і сталося», - сказала вона.

Продовжуючи тему, Г.КЛИМОВИЧ зазначила, що оскільки вона давала підписку про нерозголошення інформації у справі, то звичайно не розповідатиме подробиць, але зауважила, що дещо з цієї справи може розповісти. Зокрема, Г.КЛИМОВИЧ сказала, що в червні 2009 року вона і слідчий ДОНСЬКИЙ відбули до Лондона, де зустрілися з опальним російським олігархом Борисом БЕРЕЗОВСЬКИМ.

За словами Г.КЛИМОВИЧ, «він дав нам надзвичайно багато інформації, яку треба було співставляти з тим, що ми напрацювали». За результатами цієї поїздки, як повідомила Г.КЛИМОВИЧ, члени слідчо-оперативної групи виїжджали до Росії, де також працювали у справі, хоча значною мірою в цій роботі їм заважали співробітники ФСБ. За словами Г.КЛИМОВИЧ, водій В.САЦЮКА був не тільки його охоронцем – «він був людиною, якій САЦЮК довірив свій бізнес, виїхавши в Росію».

Також Г.КЛИМОВИЧ зазначила, що було встановлено, що «в перших числах березня 2004 року до Києва з Росії прилетів громадянин БОСОВ, якого в аеропорту «Бориспіль» зустріли люди В.САЦЮКА, після чого відвезли його в ресторан «Сюрприз», де відбулася його зустріч з Д.ЖВАНІЄЮ, а згодом – в інший ресторан на Контрактовій площі, де відбулася його зустріч з В.САЦЮКОМ, після чого обидва поїхали в СБУ, зв’язалися з Б.БЕРЕЗОВСЬКИМ, щоб домовитися про зустріч в Ізраїлі, в тому числі за участю В.ЮЩЕНКА». Втім, як зауважила Г.КЛИМОВИЧ, В.ЮЩЕНКО цю зустріч зірвав, а до Тель-Авіва разом з БОСОВИМ 7 вересня 2004 року вранці полетів В.САЦЮК, оскільки Д.ЖВАНІЯ чомусь здав квитки, хоча теж мав летіти.

«Після допиту БЕРЕЗОВСЬКОГО настає необхідність допитати САЦЮКА і його оточення… Тому активізація і повернення роботи по ДАВИДЕНКУ (Валентин ДАВИДЕНКО, водій В.САЦЮКА – УНІАН) пов’язано з цими подіями. Підстав було більш ніж достатньо», - наголосила Г.КЛИМОВИЧ.

Довідка УНІАН. За версією слідства, В.ЮЩЕНКО був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА. Із червня 2008 року і до зміни влади Генпрокуратура неодноразово заявляла, що факт навмисного отруєння В.ЮЩЕНКА повністю доведено.

Колишній керівник слідчої групи у справі про отруєння В.ЮЩЕНКА Г.КЛИМОВИЧ у квітні 2010 року звільнилася з Генпрокуратури.

Розслідування цієї справи було доручено заступнику генерального прокурора Р.КУЗЬМІНУ.