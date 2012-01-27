У вівторок, 31 січня, о 13:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Газпром» монополізує європейський газовий ринок?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

Підсумки Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Чи буде переглянутий в поточному році газовий контракт з Росією?

Кому дістанеться українська ГТС?

Оцінка джерел поставок природного газу до України, альтернативних Росії.

Хто переможе в боротьбі за розробку європейських родовищ сланцевого газу: «Газпром» чи американські компанії?

Учасники круглого столу:

1. Михайло ГОНЧАР – директор енергетичних програм Центру «Номос».

2. Володимир САПРИКІН – незалежний експерт з енергетичних питань.

3. Іван ПЛАЧКОВ – глава Наглядової ради ПАТ «Київенерго».

4. Валерій БОРОВИК – глава Правління Альянсу «Нова енергія України».

5. Юрій КОРОЛЬЧУК – експерт Інституту енергетичних досліджень.

6. Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ – народний депутат України, Блок Литвина.

7. Олег УСТЕНКО – виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера.

8. Олексій ЛЕЩЕНКО – віце-президент Gorshenin Group.

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