Круглий стіл «Газпром» монополізує європейський газовий ринок?»
У вівторок, 31 січня, о 13:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Газпром» монополізує європейський газовий ринок?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
Підсумки Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Чи буде переглянутий в поточному році газовий контракт з Росією?
Кому дістанеться українська ГТС?
Оцінка джерел поставок природного газу до України, альтернативних Росії.
Хто переможе в боротьбі за розробку європейських родовищ сланцевого газу: «Газпром» чи американські компанії?
Учасники круглого столу:
1. Михайло ГОНЧАР – директор енергетичних програм Центру «Номос».
2. Володимир САПРИКІН – незалежний експерт з енергетичних питань.
3. Іван ПЛАЧКОВ – глава Наглядової ради ПАТ «Київенерго».
4. Валерій БОРОВИК – глава Правління Альянсу «Нова енергія України».
5. Юрій КОРОЛЬЧУК – експерт Інституту енергетичних досліджень.
6. Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ – народний депутат України, Блок Литвина.
7. Олег УСТЕНКО – виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера.
8. Олексій ЛЕЩЕНКО – віце-президент Gorshenin Group.
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