Від Кличка вимагають доказів опозиційності

Лідер Громадянського об`єднання «Новий Київ», координатор руху «Звільни Україну» Зорян Шкіряк заявляє про політичну непослідовність Віталія Кличка у відносинах з об`єднаною українською опозицією.

Як повідомляє прес-служба політика, зокрема він заявив сайту "Главком": «Я був щиро радий участі Віталія у мітингу опозиції 22 січня і одним з перших привітав Кличка з приєднанням до опозиційних сил. При цьому, я завжди розумів, що він не самостійний політик і керований ззовні. Але те, що він «змінить пластинку» відразу після підписання Угоди, здивувало навіть мене. Його опозиційність в черговий раз виявилася «плюшевою», нещирою, несправжньою », - стверджує Шкіряк.

«Мені здається, що Віталій Кличко не стане надійним партнером в опозиційній боротьбі. Він виявляє політичне боягузтво і непослідовність. Напевно, після підписання ним Угоди, обурені інвестори вказали йому «місце» і дали команду особливо не висовуватися і зайняти позицію легкого натяку на опозиційність », - вважає політик.

Шкіряк нагадав, що вже через годину після мітингу Кличко заявив про своє небажання приєднуватися до Комітету опору диктатурі.

«Але ж не можна бути в єдиній опозиції, не беручи участі в її офіційному органі. Це нонсенс. Виходить як у Голохвастова: «Ви - щось одне, а ми - щось інше». Так не можна, вагітність наполовину не буває », - упевнений лідер« Нового Києва ».

Шкіряк, також, гостро розкритикував, так звані, «застереження» і запропоновану Кличко систему праймеріз на мажоритарних округах.

«Відразу обмовлюся, я за праймеріз двома руками, кажу про це ще з 2008 року. Але те, що пропонує Віталій - це маячня. І не просто маячня, а спроба нав`язати схему, при якій влада через партію УДАР може спробувати завести до парламенту своїх куплених «тушок». Спробую пояснити. Ось я, як можливий виборець Кличко, хочу побачити тих, кого він пропонує виставити на праймеріз за місяць-півтора (за його пропозицією) до виборів. Хто ці люди? Хто знає, що таке партія УДАР в персоналіях? За кого будуть агітувати і яку соціологію проводити? Такий механізм просто нездійсненний. Все це нагадує спробу маніпуляції свідомістю людей. Ми мовляв, запропонували «ноу-хау», праймеріз. Але особисто я, крім Віталія, в партії УДАР не знаю НІКОГО! То з ким, скажіть, з УДАРу опозиція, яка давно домовилася про єдиний список кандидатів на мажоритарці, повинна йти на праймеріз? Можна назвати хоча б 5-10 прізвищ кандидатів і розповісти про їх опозиційність? Тому я вважаю пропозицію Кличко елементом технології «сподобатися», яку йому підклали «радники» ззовні. Мені здається, сам Віталій не розуміє, про що говорить », - зазначив Шкіряк.

Він продовжив: «Ми так і не почули від Віталія жодного слова в бік Януковича особисто. Так і не побачили нічого конкретного, запропонованого киянам за весь останній час. Жодного мітингу-протесту проти дій київської влади, жодного блокування трибуни під час прийняття скандальних рішень у Київраді і т.д. Нічого. Я так і не зрозумів, у чому ж зараз опозиційність Кличко, крім банальних декларацій? Адже ніхто не думає, що призначення Плачкова до Ахметова відбулося без узгодження з Кличком. Що далі? Я розумію, що моя заява буде прийнято неоднозначно, але замовчувати і займати позицію угодовства тільки тому, що він великий спортсмен, я не буду. Опозиція на чолі з Тимошенко з першого дня веде війну з режимом Януковича. І Віталія я в цій війні не зустрічав. А зараз він каже, що він - теж опозиція, при цьому, щось вимагає, торгується. А по суті, підписавши Угоду, робить поворот назад. Я не хочу, щоб під виглядом опозиції, в майбутній парламент зайшли деструктивні сили. Нехай Віталій переконає мене, що я не правий. Назвіть мені хоч одну причину, чому я повинен про це мовчати? », - Запитує Шкіряк.

Шкіряк зазначив: «Я - не ворог Віталію. Я щиро поважаю вибір кожного його прихильника. Мій ворог - Янукович і його кримінальний режим. І хочеться вірити, що і Віталій коли-небудь буде протистояти нинішній владі. Але поки що я бачу протилежне. Тому від Кличка потрібна ясність. Не йти від теми «загалом», а конкретно, його ставлення - Янукович, Пшонка, Хорошковський, і т.д. Поки він мовчить. І безумовно, він повинен увійти і в КСД. Це справа честі, інакше його опозиційність назавжди залишиться під питанням », - заявив політик.