Шаповал: хоч що роби з КС, буде як пересування меблів у борделі

Якщо члени Конституційного суду не отримують інструкцій, в очах з’являється собача туга за палкою. Переглядати принципи формування Конституційним суду чи коригувати повноваження його членів немає жодного сенсу, оскільки цей орган втратив довіру, сказав в інтерв`ю ZN.UAголова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Володимир Шаповал.

«Та хоч би що ми робили з Конституційним судом, це нагадуватиме пересування меблів у борделі. Справжня проблема в іншому: де знайти людей із відповідною правосвідомістю, відповідною правовою культурою. Я вже не кажу про порядність. Серед потенційних кандидатів у судді КС, як на мене, небагато людей адекватних», — наголосив В.Шаповал.

Окрім того, відзначив він, зараз ніхто не знає, як убезпечити Конституційний суд від зовнішнього впливу.

«Даруйте, але в деяких суддів КС, якщо вони не отримують інструкцій, в очах з’являється собача туга за палкою. Я це особисто спостерігав, працюючи представником президента в Конституційному суді. Про що ми говоримо, коли рішення деяким суддям пишуть недосвідчені працівники апарату. А, вони, судді, читають їх із помилками, не розуміючи, про що, власне, йдеться», — розповів В.Шаповал.

«На сьогодні КС перетворився на відносно дешевий інструмент вирішення складних справ», — констатував колишній суддя КС.