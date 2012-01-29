«Свободівцям» заборонили акцію пам’яті Героїв Крут

Донецький окружний адміністративний суд заборонив ВО «Свобода» та Комуністичній партії України проводити сьогодні, 29 січня, масові акції в Горлівці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Як зазначається у повідомленні, сьогодні «свободівці» планували вшанувати у Горлівці пам’ять Героїв Крут, які загинули у нерівному бою з більшовицькою армією Муравйова.

Водночас на цей же час Горлівська міська організація КПУ подала заявку на проведення своєї акції.

У свою чергу міський голова Горлівки, побоюючись можливого протистояння, подав позов до Донецького окружного адміністративного суду про заборону всіх акцій з боку КПУ та ВО «Свобода» у місті Горлівка 29-го січня, йдеться у повідомленні.

В результаті 28 січня суд заборонив проведення акцій 29-го січня в Горлівці як «Свободі», так і КПУ.