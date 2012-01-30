Кличко відмовляється від участі в роботі Конституційної Асамблеї

Партія «УДАР» спільно з опозиційними силами не братиме участі в роботі Конституційної асамблеї, створеної Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, «УДАР» вітає заяву опозиційних партій-членів Комітету опору диктатурі, до яких «УДАР» звернувся минулого тижня з пропозицією спільно визначитися щодо участі чи неучасті в роботі Конституційної асамблеї, і які ухвалили сьогодні рішення не брати участі в Асамблеї.

«Це – приклад реальної спільної позиції і співпраці політичних сил, які підписали Угоду про спільні дії опозиції», – вважають в партії «УДАР».

У зверненні «УДАРу» до колег по опозиції було викладено застереження щодо участі в Асамблеї. На думку політичної сили Віталія КЛИЧКА, існує серйозний ризик, що через рішення Асамблеї можуть бути освячені зміни до Конституції, які дозволять обирати Президента в парламенті. Тому опозиція не повинна брати участі в сценаріях, спрямованих на узурпацію влади, підкреслювали в «УДАРі».

«Якби представники опозиційних партій долучилися до роботи Асамблеї, це дозволило би владі говорити, що проект нової Конституції – спільне і узгоджене рішення влади і опозиції», – зазначають в партії.

В «УДАРі» також наголошують, що право змінювати і вдосконалювати Конституцію належить Верховній Раді. І це нонсенс, що в Україні функцію зміни Основного Закону перебирає на себе то Конституційний суд, то Конституційна асамблея. «Опозиція не повинна брати в цьому участі», – наголошують в партії «УДАР».