У Печерському суді взялися за 16-й том справи Луценка

Печерський районний суд Києва сьогодні зранку на своєму черговому засіданні продовжує ознайомлюватися з матеріалами кримінальної справи стосовно колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час судді досліджують 16-й том матеріалів із понад 50, які налічуються в справі.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня 2011 року розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, вчинене співробітником правоохоронного органу.