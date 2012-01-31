Охорона не дозволила депутатам потрапити до Черновецького

Депутат Київської міської ради, секретар фракції «УДАР» Валерій КАРПУНЦОВ не зміг побачитися та поспілкуватися з чинним головою Київської міської ради Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Як повідомляє прес-служба депутата, про це заявив В.КАРПУНЦОВ після спроби потрапити на невідкладний прийом до мера столиці.

В.КАРПУНЦОВ переконаний, що мер був відсутній в робочий час на своєму робочому місці.

«Дізнавшись із ЗМІ інформацію про те, що мер з’явився на роботі, як депутати міської ради, керуючись ст.14 Закону «Про статус депутатів місцевих рад», ми разом із заступником керівника фракції «УДАР» Наталією НОВАК вирішили зустрітися з ним особисто, використати своє право на невідкладний прийом і на одержання необхідної інформації від Київського міського голови. Також, як представники територіальної громади міста Києва, ми планували обговорити з Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ питання громадських ініціатив, оскільки їх вирішення знаходиться виключно у компетенції мера», - розповів В.КАРПУНЦОВ.

Депутат повідомив, що їм, на жаль, не вдалося зустрітися з мером Києва тет-а-тет.

“Двері, за якими знаходиться приймальня мера, облаштовані спеціальним замком, тому не маючи потрібної магнітної картки потрапити туди - нереально. На прохання відчинити двері і не перешкоджати діяльності депутатів, охорона відповіла, що їм - «не дозволено», - зазначається в повідомленні прес-служби В.КАРПУНЦОВА.

Як стверджує депутат, такі дії охорони були спрямовані “на перешкоджання здійснення депутатами Київської міської ради своїх повноважень”.

“Для того, щоб встановити законність і справедливість у будівлі по вул.Хрещатик, 36 виникла необхідність викликати наряд міліції», - зазначив депутат.

За його словами, співробітники правоохоронних органів прибули на місце події, зафіксували правопорушення та склали відповідні матеріали.

«Для мене, як для представника громади, як людини, яка звикла жити лише за Законом, такі дії вважаються - ганебними. Тому завтра я планую звернутися до прокуратури міста Києва з відповідною заявою про порушення кримінальної справи щодо перешкоджання здійснення діяльності депутата міської ради згідно зі ст.351 Кримінального Кодексу України», - додав В.КАРПУНЦОВ.