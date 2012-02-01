Експерт пророкує непоганий результат на виборах «третій силі»

Незважаючи на досить жорстку поляризацію виборчого процесу, запит на політичну альтернативу в суспільстві залишається, і незмінно активно розігруватиметься чинник «третьої сили», вважає заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМС, за словами експерта, «запит на політичну альтернативу в українському суспільстві залишається стабільно високим. Інша справа, що за нинішніх реалій навіть така «третя сила» в очах протестного виборця має бути опозиційно орієнтованою. Це дуже чутливо помітила, наприклад, Наталія КОРОЛЕВСЬКА, а також цей чинник починає використовувати у своїй риториці Віталій КЛИЧКО».

«Щодо ступеня розчарування виборців у тезі про «нових політиків», то варто визнати, що тут розчарування нижче, ніж у традиційних провладних і опозиційних партіях», - сказав експерт.

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також вважає, що тривалий характер виборчої кампанії і змішана система виборів може дати шанс на створення нових фракцій у парламенті, які і представлятимуть ту саму відсутню сьогодні у парламенті «третю силу».

«Треба розуміти, що виборча кампанія фактично розпочалася, до дати виборів залишається 8 місяців. Це означає, що за 8 місяців основний фронт буде розгорнуто між партіями влади і опозиції. Ступінь взаємної дискредитації зашкалюватиме, і у цих реаліях запит на «третю силу» буде як ніколи актуальним», - підкреслив заступник директора АМС.