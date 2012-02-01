Кожем'якін твердить, що Тимошенко й лежачи тримає Батьківщину в кулаці

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка утримується у Качанівській виправній колонії в Харкові, керує роботою партії «Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав голова фракції «БЮТ-Батьківщина», захисник Ю.ТИМОШЕНКО Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«Юлія Володимирівна в курсі всіх питань політичних, вона керує цими процесами. У нас є один лідер нашої політичної партії «Батьківщина» - це Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО, а всі інші – це її команда. Я маю на увазі всіх заступників, керівників організацій в областях», - сказав він.

А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив, що Ю.ТИМОШЕНКО в колонії отримує необхідну інформацію про політичні процеси в Україні, аналізує її та надає свої рекомендації однопартійцям.

«Вона володіє інформацією в повному обсязі. Джерела - це телебачення, яким вона може користуватися, воно обмежене в каналах, але воно є, це та допомога захисників, які інформують Юлію Володимирівну. Джерел не багато, але їх достатньо, щоб вона володіла всією інформацією», - сказав захисник.

А.КОЖЕМ’ЯКІН спростував інформацію про те, що в нього виник конфлікт із першим заступником лідера «Батьківщини» Олександром ТУРЧИНОВИМ.

«У нас немає з Олександром Валентиновичем і не було ніколи ніяких конфліктів. Ми всі потрапили у шоковий стан, коли Юлія Володимирівна була ув’язнена. Але ми відкинули емоції і розподілили обов’язки так, щоб кожний політичний фахівець міг відпрацьовувати той сектор, який він може тягнути. Для того, щоб йому було легше, я завжди підставляю йому своє плече», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, на тому ж самому брифінгу Андрій КОЖЕМ’ЯКІН повідомив, що ТИМОШЕНКО відмовляється від ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України» через поганий стан здоров’я.

«Юлія Володимирівна, у неї є підстави, щоб відмовитися від ознайомлення із цією справою, тому що вона за станом здоров’я не може ознайомлюватися з тими томами, які приносять слідчі в колонію. Вона дійсно за станом здоров’я не може ознайомлюватися з матеріалами справи. Є фізичне навантаження, коли це робиш. Вона знаходиться у лежачому стані. Коли вона одужає, їй стане краще – вона буде ознайомитись. Вона не може сидіти, гортати і, відповідно, не може тримати в руках. Одна справа кілограми 3-4», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН. Він зауважив, що на сьогодні стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО не покращився, вона, як і раніше, постійно перебуває в ліжку.