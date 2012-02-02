Радник Януковича розказав, як Азаров б'ється з місцевою владою

Останнім часом місцеві влади кинули виклик центральній влади, заявляє політолог, радник Президента України Дмитро ВИДРІН.

В інтерв`ю виданню "Московский комсомолец в Украине" Д.ВИДРІН піддав критиці діяльність місцевих влад, зазначивши, що чиновники на місцях часто здійснюють дії, що прямо протилежні розпорядженням центральної влади. Так, за словами політолога, зараз уряд бореться за те, щоб комунальні тарифи для населення не підвищувалися, проте у деяких областях все одно відбувається їх підвищення. "Прем`єр буквально б`ється за збереження тарифів, віддає розпорядження по регіонах, намагається звільнити навіть трьох губернаторів, а у відповідь місцеве чиновництво розвертається і робить все з точністю до навпаки. Зокрема, на вимогу прем`єра кинути всі резерви на соціалку і забезпечити максимальну лояльність малому бізнесу – на місцях виникають нові побори", - цитує Д.ВИДРІНА сайт «Подробности».

На думку політолога, для ліквідації корупції на місцях необхідно об`єднати зусилля центральної влади з громадськими організаціями і профспілками.

Нагадаємо, тертя між місцевими владами і Кабінетом міністрів загострилися після того, як у Сумській, Херсонській, Донецькій, Черкаській та інших областях були різко підвищені тарифи на комунальні послуги. Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ закликав міські ради і мерів міст повернути ціни на колишній рівень – і вони ухвалили відповідні рішення. Голова Кабміну пообіцяв, що без схвалення уряду тарифи не зростатимуть.

При цьому «Подробности» наводять слова прес-секретаря прем`єр-міністра Віталія ЛУК‘ЯНЕНКА, який, кажучи про ефективність місцевої влади, зазначив: "Якщо енергозабезпечення окремого будинку вирішується тільки після втручання на рівні Секретаріату Кабміну за дорученням прем`єра, це викликає надзвичайно серйозні питання до якості місцевої влади". За словами В.ЛУК‘ЯНЕНКА, тільки на сторінку Facebook М.АЗАРОВА надійшло близько 2 тисяч звернень громадян, що стосуються випадків необгрунтованого підвищення тарифів або неякісних послуг у морози.