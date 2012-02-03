Богатирьова лякає газом по $700 через проблеми у Перській затоці

Можливе розгортання військового сценарію в районі Ормузської протоки призведе до підвищення ціни на газ для України до 700 доларів США за 1000 кубометрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА заявила в інтерв’ю журналу „Віче", пояснюючи чому газова угода з Росією становить загрозу національній безпеці України.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, ціна на газ для України у контракті від 2009 року прив`язана до ціни на нафту, яка визначається кон`юнктурою світового нафтового ринку.

“Ми бачимо, наскільки був нестабільний цей ринок впродовж 2011 року під впливом подій на Близькому Сході та у Північній Африці. На перший погляд, напруженість навколо Ормузської протоки не зачіпає Україну. А якщо поглянути глибше, то неважко зрозуміти, що у випадку розгортання військового сценарію протягом найближчих місяців світ очікуватиме стрибок нафтових цін, який призведе до росту ціни кошика нафтопродуктів”, - зазначила секретар РНБО.

Через контрактну формулу, зауважила Р.БОГАТИРЬОВА, це призведе до зростання ціни на газу у 4-му кварталі цього року.

“І тоді нинішня ціна на газ в 516 доларів за 1000 куб. м. (без урахування знижки) може трансформуватись зовсім у захмарну. Якщо навіть ціна нафти не досягне 200-250 дол. США за барель, як це прогнозують деякі зарубіжні аналітики, а вийде на максимум 2008 року - близько 150 дол. США, то ми отримаємо ціну на газ під 700 дол. США за 1000 кубометрів”, - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Довідка УНІАН. Наприкінці минулого року загострилась ситуація в районі Перської затоки після заяв Ірану про можливе перекриття Ормузської протоки, що є одним з ключових морських шляхів транспортування нафти з Перської затоки, якщо західні країни введуть санкції на експорт нафти з Ірану.