Суд допитує водія Луценка

На сьогоднішньому засіданні з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА Печерський райсуд Києва перейшов до стадії допиту екс-міністра та його колишнього водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання головуючий у процесі суддя Сергій ВОВК повідомив, що суд вирішив першим допитати Л.ПРИСТУПЛЮКА, а потім - Ю.ЛУЦЕНКА.

У свою чергу адвокат екс-міністра Ігор ФОМІН звернув увагу суду на те, що ще залишилось декілька матеріалів, які не були досліджені в судовому процесі.

Зокрема, зазначив І.ФОМІН, у 48-му томі справи містяться матеріали про те, що Ю.ЛУЦЕНКУ було пред’явлено для ознайомлення 47 томів. Також у 48-му томі є недосліджені матеріали від 29 квітня 2011 року, у яких вказано, що Ю.ЛУЦЕНКУ і його захисту встановлено обмежений термін для ознайомлення з матеріалами.

При цьому І.ФОМІН звернув увагу суду на те, що в судовому засіданні було оголошено 50 томів, а не 47. Крім того, у матеріалах відсутнє клопотання та рішення по ньому щодо закриття кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА.

Заслухавши адвоката, суд перейшов до допиту Л.ПРИСТУПЛЮКА.