Кличко ще не готовий показати свою команду?

Віталій Кличко найближчим часом презентує команду, яка представлятиме партію «УДАР». Про це в інтерв`ю «Главкому»повідомив заступник голови партії «УДАР» Віталій Ковальчук.

За його словами, звичайно, обличчям партії на сьогодні є Віталій Кличко, але найближчим часом «ми презентуємо команду, яка, думаю, доповнить змістовний образ партії».

«Чи будуть там знайомі на сьогодні особи, не готовий поки коментувати. Ясна річ, ми не будемо ховати людей, і ми зацікавлені, щоб вони стали знайомі, і найголовніше, щоб вони викликали довіру», - зазначив Ковальчук.

«Ми хочемо робити акцент на змісті, а не на формі і яскравій упаковці», - запевнив він.

При цьому заступник глави партії додав: «Всі колись починають, і ті особи, яких зараз впізнають в політиці, теж колись починали, і їх ніхто не знав ...».