Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що його справа приречена на виправдальний вирок.

Як повідомляється на сайті громадянського руху "Народна самооборона", про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив під час дачі показів на судовому процесі.

"Вже сьогодні я можу сказати – ця справа приречена на виправдальний вирок. Питання лише в тому, скільки ще мені і моїй сім’ї цього чекати". - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Екс-міністр вважає, що порушена проти нього кримінальна справа є "своєрідним судом" над його чотирма роками на чолі Міністерства внутрішніх справ. "Я прийшов у міліцію людиною, яка не знала абсолютно нічого про цю потужну 300-тисячну систему, яка складалася в закритій атмосфері і часто по своїм внутрішнім законам. Я полюбив чесних трудяг в погонах, яким держава роками не додає ні зарплати, ні умов для праці. Я ненавидів торговців совістю і долями людей. І те, й інше я робив щиро, із усіх сил. Часто помилявся, вчився на ходу. Але ніколи мої помилки не були продуманим планом порушення закону заради особистої вигоди", - підкреслив він.

Ю.ЛУЦЕНКО також вважає, що більшість керівників вберігалися від можливого переслідування, домовляючись із політиками всіх таборів, закриваючи очі на злочини людей під політичним прикриттям. "Я цього не робив. І ось, як і погрожували мені «регіонали», я в клітці суду. Але я – щасливий, бо ця, з дозволу сказати, кримінальна справа, заради якої перелопатили всі можливі документи МВС, перевірили всі чутки і легенди опонентів, в результаті роботи групи Генпрокуратури з 24-х слідчих з особливо важливих справ ми маємо саме таку кримінальну справу. Це – відповідь тим, хто роками оббріхував мене, мою сім’ю, мою команду", - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.