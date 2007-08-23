Експерт: НУ та ПР намагаються творити кожен свою міжнародну політику

Візит прем’єр-міністра Віктора Януковича до Росії продемонстрував, що Кремль вибрав позицію нейтралітету, а Україна – зробила крок у бік самостійності. Таку думку висловив директор Міжнародного інституту демократії Сергій Таран, коментуючи для УНІАН перебіг зустрічі Януковича з Путіним.

Експерт зауважив, що "розмови Януковича і Путіна були цього разу суто прагматичні”. Вони не говорили про НАТО, про Крим, про двомовність. “Усі ідеологічні питання, які розривали Україну і давали Кремлю розігрувати свою карту в Україні, неактуальні, - підкреслив Таран. - Вони розмовляють про газ, про літаки. І це в свою чергу говорить про те, що ми зробили крок у бік самостійності. Янукович хотів показати, що він зустрічається з лідером Росії, і що саме він може вирішувати нагальні питання. Звичайно, візит супроводжується якимись неприємностями, пізнішими заявами протоколу прем`єра про нібито непідтримку візиту нашим посольством у Москві. Це зрозуміло. Після конституційної реформи українська зовнішня політика перетворилася з багатовекторної в багатопартійну. І по суті, дві великі партії «НУ» і Партія Регіонів намагаються проводити свою зовнішню політику. Природно, що МЗС контролюється Президентом, а Кабінет Міністрів – Януковичем. І який би зовнішньополітичний крок не робив кожний з суб`єктів, ці інституції звинувачуватимуть одна одну в тому, що вони або заважають, або перехоплюють ініціативу”.

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