Королевська: офіційна інфляція занижена в п'ять разів

«Ми беремо перерахунок розмірів заробітних плат та пенсій на контроль та вимагаємо жорсткого реагування з боку парламенту, аж до відставки Кабінету міністрів».

Про це в коментарі журналістам по завершенню Погоджувальної ради в парламенті заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Показник інфляції у 4,6%, які декларує уряд АЗАРОВА, – не відповідає реаліям та, щонайменше, у 5 разів занижений. Тому необхідно зробити перерахунок розмірів заробітних плат та пенсій. Ми беремо це на контроль та вимагаємо жорсткого реагування з боку парламенту, аж до відставки Кабінету міністрів», – зазначила вона.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, нинішній уряд неадекватно та непрофесійно оцінює реальні загрози для української економіки, оскільки влада сконцентрувалися виключно на виборах. «Знищується економічна стабільність у країні. Влада не зацікавлена в розвитку української економіки, щоб люди себе почували стабільно. Сьогодні політики сконцентрувалися на виборах. І якщо надалі «миритися й нічого не робити» в даній ситуації – це призведе до економічного краху та дефолту України. Цього допустити сьогодні не можна, тому що заручниками в цій ситуації стануть люди», – підкреслила депутат.

Нагадаємо, на засіданні Погоджувальній раді Н.КОРОЛЕВСЬКА вимагала заслухати в парламенті інформацію уряду Миколи АЗАРОВА про стан соціально-економічного розвитку за 2011 рік, а також створити спеціальну комісію з підготовки Програми антикризових заходів. Вона зареєструвала в парламенті відповідні проекти постанов №9788 и 9606.