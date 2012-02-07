У Берліні відбулась акція на захист політв'язнів в Україні

6 лютого. УНІАН. Сьогодні у Берліні (ФРН) під Посольством України у Німеччині представники молодіжної організації партії ХДС-ХСС "Junge union" (Союз молоді) провели акцію протесту, вимагаючи звільнення політв‘язнів в Україні.

«Ми, як демократична організація молоді, не можемо змиритися з тим, що деякі наші сусіди нехтують правами людини. Після того, як демократична Помаранчева революція зазнала поразки в Україні, у Європі, окрім Білорусі, з‘явився ще один режим, який використовує в якості політичного інструменту репресії», - сказав голова регіонального підрозділу Союзу молоді у Браденбурзі Ханс-Вільхельм ДЮНН.

Представник молодіжної організації ХДС-ХСС наголосив, що "Ю.ТИМОШЕНКО, яка уособлювала надії громадян України на демократизацію держави, була засуджена в результаті показового процесу, який суперечив принципам правової держави. З того часу вона перебуває за ґратами у нелюдських умовах».

*** Союз молоді – це організація двох провідних політичних партій Німеччини: Християнсько-демократичного союзу, яку очолює канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, та Християнсько-соціального союзу. Свого часу до лав Союзу молоді входили колишній федеральний канцлер ФРН Гельмут КОЛЬ, еврокомісар з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР та інші.