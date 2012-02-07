Бойко: Уряд Тимошенко офіційно оцінив українську ГТС у $7 мільярдів

Коментуючи заяву Юлії Тимошенко про те, що українська ГТС коштує 200 мільярдів доларів, міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко заявив, що попередній уряд офіційно оцінив українську ГТС у 7 мільярдів доларів, і на це є відповідний акт, повідомляє спецпроект «5-го каналу»«Енергонагляд».

«Ви знаєте, я можу тільки навести приклад, коли працював попередній уряд з прем’єром, про якого ви сказали, то ми маємо оцінку ГТС, яку проводив попередній уряд, вони оцінили її аж в 7 млрд. доларів. Я не знаю що там каже сьогодні керівник в минулому того уряду, але офіційна оцінка, яка мала при попередньому уряді, в нас документи ці є, вона мала 7 млрд. Звісно, ми не погоджуємося з цією оцінкою. І ми будемо мати дані після того, як міжнародна компанія, яка має досвід, зробить всі процедури по оцінці. І акт у нас є, ми можемо показати. Але це не означає, що ми згодні з цією оцінкою», – заявив Бойко.