Фонд Кличків привіз німецьких лікарів для дітей з вадами слуху та зору

З 6 по 10 лютого у дитячому таборі «Лідер» у Пущі-Водиці провідні німецькі лікарі обстежуватимуть дітей з вадами зору та слуху.

Про це УНІАН повідомили у Фонді братів Кличків.

23 спеціалісти – педіатри, окулісти, фахівці з виготовлення слухових апаратів – допоможуть краще чути та бачити дітям з Київської, Житомирської, Вінницької, Чернігівської, Рівненської та Хмельницької областей. За ці дні німецькі лікарі слухопротезують понад 500 дітей, а також підберуть окуляри для 400 дітей з вадами зору.

За інформацією Фонду Кличків, перший етап акції розпочався ще навесні 2011 року в Одеській та Кіровоградській областях. Спеціалісти індивідуально підібрали окуляри та слухові апарати для 1200 українських дітлахів.

Загалом сума наданої допомоги становить 30 мільйонів гривень.

Учасниками спільного проекту Фонду братів Кличків та БО «Круглий стіл Німеччина» стали діти з малозабезпечених родин. Кожен з маленьких пацієнтів пройшов індивідуальний огляд, йому були підібрані окуляри та слухові апарати. Аби ефект від обстеження та слухопротезування був максимальним, фахівці Фонду братів Кличків заздалегідь надіслали до Німеччини інформацію про стан здоров’я кожної дитини.

Завдяки волонтерам, які супроводжують лікарів та допомагають у перекладі з німецької, робота з дітьми проходить у комфортній атмосфері. Особливо зворушливими для всіх є моменти, коли по завершенню процедури дитина врешті чує голос мами. На знак подяки за турботу маленькі пацієнти подарували лікарям паперові сердечка.

«За українським законодавством, держава допомагає дитині, яка погано чує, лише раз у житті – слуховим апаратом на одне вухо. Сьогодні кожна така дитина безкоштовно отримає два надсучасних апарата на обидва вуха - вартість кожного такого комплекту становить 30 тис. грн. Ми раді, що спільно з німецькими колегами допоможемо таким особливим дітям не просто чути, говорити, читати, але й почувати себе повноцінними людьми», – зазначила виконавчий директор Фонду братів Кличків Ганна СТАРОСТЕНКО.

Нагадаємо, Благодійна організація «Фонд братів Кличків» та БО «Круглий стіл Німеччина» («Round Table Deutschland») забезпечують більш як дві тисячі українських дітей з вадами зору та слуху окулярами і слуховими апаратами. Для реалізації спільного проекту з 5 по 10 лютого 2012 року в Україні перебуває делегація німецьких спеціалістів – педіатрів, окулістів та фахівці з виготовлення слухових апаратів. 5 лютого в Одесі лікарі оглянули дітей з Херсонської та Миколаївської областей.