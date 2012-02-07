Янукович: Реформа вищої освіти є антиприкладом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ назвав реформу вищої освіти прикладом того як не потрібно проводити реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час відкриття десятої сесії парламенту шостого скликання.

Він підкреслив, що не можна розпочинати реформи в окремих галузях гуманітарної сфери без чіткої концепції цих реформ та їх законодавчого втілення.

«Антиприкладом може бути реформа вищої освіти. Повторюю – антиприкладом. Уряд розпочав реорганізацію вищих навчальних закладів раніше, ніж визначив відповідним законом, якими мають бути нові засади їх функціонування, що призвело до різних проблем», - наголосив він.

Тому, за словами Президента, прийняття закону про вищу освіту є першочерговим завданням. Але він, на його думку, не повинен консервувати існуючий стан речей. «Мають бути радикальні зміни у напрямку автономії вищих навчальних закладів на засадах адміністративного і економічного самоврядування, поєднання освіти з науковою і практичною діяльністю», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він вважає, що через механізм державного замовлення освіта має гнучко реагувати на потреби економіки, а тому має бути закладена постійна взаємодія вишів з роботодавцями.