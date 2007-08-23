Ющенко і Янукович поклали квіти до пам’ятників видатним співвітчизникам

Напередодні 16-ї річниці Незалежності України, у День Державного прапора Президент Віктор ЮЩЕНКО поклав у Києві квіти до пам’ятників видатним українським діячам – Тарасу Шевченку, Михайлу Грушевському і Володимиру Великому.

Як повідомляє прес-служба Президента, також глава держави вшанував пам’ять жертв Голодомору 1932-33 рр. хвилиною мовчання та поклав квіти до могили Невідомого солдата.

В урочистостях взяли участь прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, секретар РНБОУ Іван ПЛЮЩ, віце-прем’єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК, голова Київської облдержадміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, народні депутати, представники громадськості та церковні діячі.