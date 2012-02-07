Литвин думає, що сьогоднішнє «хуліганство» у ВР опозиції ще аукнеться

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що перешкоджання опозиційних депутатів виступу Президента Віктора ЯНУКОВИЧА сьогодні у парламенті ускладнить вирішення долі лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку спікер висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Те, що відбулося у Верховній Раді, суто з вузьких міркувань і з політичних підходів відсунуло перспективу вирішення цього питання у політично-правовій площині», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, завтра, коли опозиціонери вимагатимуть розгляду законопроектів про внесення змін до Кримінального кодексу щодо статей 364 і 365, представники більшості можуть сказати, що опозиція сама має приймати відповідні рішення з огляду на її поведінку під час відкриття сесії.

«Тому я сприймаю все що відбулося з жалем, хоча знову ж таки кажу, що нічого особливого не відбулося», - зауважив В.ЛИТВИН.

Спікер також додав, що «подібні витівки» у парламенті вже були, коли Президентові Леоніду КУЧМІ підносили личаки, а Президента Віктора ЮЩЕНКА не допускали до трибуни.

«Те, що відбулося сьогодні, було демонстрацією хуліганства», - вважає В.ЛИТВИН.

Водночас, за його словами, якщо говорити про вирішення долі Ю.ТИМОШЕНКО, то з таких міркувань опозиція не повинна була перешкоджати виступу Президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 лютого, відбулося відкриття десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання.

На початку відкриття під час виступу з парламентської трибуни Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" скандували: «Юлі – волю!». Спочатку В.ЯНУКОВИЧ стояв за трибуною і через скандування опозиціонерів не міг розпочати виступ, але потім все таки почав говорити під ці вигуки.