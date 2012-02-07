З Януковичем від імені уряду, бізнесу і профспілок говоритиме лише один?

Національна тристороння соціально-економічна рада рекомендує Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ призначити голову Федерації роботодавців України Дмитра ФІРТАША на пост голови Національної ради.

Таке рішення було одностайно прийняте на засіданні президії Національної тристоронньої соціально-економічної ради (НТСЕР), повідомили УНІАН у прес-службі Федерації роботодавців.

Роботодавці, уряд та профспілки на засіданні президії Національної ради представляли голова Федерації роботодавців України Д.ФІРТАШ, перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА та голова Федерації профспілок України Юрій КУЛИК.

Д.ФІРТАШ на засіданні відзначив, що робота Національної ради прискорить та спростить узгодження позицій роботодавців, уряду та профспілок. «Робота Національної ради допоможе знайти компроміси з багатьох питань, які важливі для України. Серед таких питань – забезпечення економічного зростання, створення нових робочих місць, підвищення соціальних стандартів», – сказав Д.ФІРТАШ.

*** НТСЕР – створений Президентом України орган, який представляє консолідовану позицію роботодавців, уряду та профспілок з трудових, соціальних та економічних питань.