Київський губернатор відзвітував про нові поліклініки й елеватори

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявляє, що упродовж минулого року на Київщині було введено в експлуатацію 500 об’єктів соціально-економічного призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому А.ПРИСЯЖНЮК наголосив сьогодні під час сесії обласної ради, звітуючи про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2011 рік.

«Упродовж минулого року на Київщині було введено в експлуатацію 500 об’єктів соціально-економічного призначення на суму 13 млрд. грн.», - сказав він.

За словами А.ПРИСЯЖНЮКА, найважливіші з уведених в експлуатацію об’єктів – перша черга оптового ринку сільгосппродукції «Столичний», одинадцять елеваторів загальною потужністю майже 300 тис. тонн зерна, п’ять овочесховищ загальною місткістю майже 74 тис. тонн та інші.

«Лише минулого року було відкрито найсучасніші поліклініки в Броварах та Ірпені, нове реанімаційне відділення Білоцерківської районної лікарні, радіологічний корпус Київського обласного онкологічного диспансеру», - нагадав губернатор.