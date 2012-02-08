Тимошенко: країна має протриматися до ліквідації режиму

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем'єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання у Качанівській виправній колонії у Харкові, вимагає від своїх однопартійців забезпечити публічне формування списків кандидатів у народні депутати України.

Як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це лідер партії написала у своєму листі, адресованому членам фракції "БЮТ-Батьківщина".

"Візьміть під свій ретельний контроль всіх кандидатів на мажоритарних округах від партії "Батьківщина". Не допустіть висунення та обрання випадкових, не перевірених часом та боротьбою, людей, а також підприємців, які планують використати політику для зміцнення свого бізнесу. Я наполягаю на тому, щоб кандидатури претендентів у депутати на мажоритарних округах від "Батьківщини" були публічно та принципово обговорені", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії також вимагає від своїх однопартійців поставити "надійний захист на мажоритарних округах від кон’юнктурників та людей без цінностей та принципів". "У нашій команді більше не мусить бути щурів!", - наполягає вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також вважає, що члени партії "Батьківщина" мають вже розпочати інформувати виборців про наслідки дій чинної влади.

"Вам невідкладно треба бігти до людей в регіони та розповідати їм, в якій тяжкій небезпеці опинилася наша країна, в якій небезпеці життя кожного українця. Детально розкажіть людям, що вихід є, в чому він полягає і як діяти, щоб з цієї біди вийти. Кожну хвилину свого часу віддайте спілкуванню з людьми в селах, містах, на підприємствах, на подвір’ях. Не реклама по телебаченню та радіо, а розмова очі в очі з народом дасть вам шанс змінити ситуацію. Не змарнуйте час!", - пише лідер партії.

Водночас, за її словами, депутати фракції "БЮТ-Батьківщина" повинні не допустити подальшої незаконної приватизації стратегічних об'єктів країни. "Не дайте до парламентських виборів новітнім клептоманам забрати у країни стратегічні об’єкти власності – землю, газотранспортну систему, гідроелектроенергетику, "Енергоатом", "Укрзалізницю", музейні цінності та інше. Ви знаєте апетити новоявленої сім’ї головного Господаря. Зробіть усе можливе, щоб країна протрималася до ліквідації режиму", - вимагає Ю.ТИМОШЕНКО.