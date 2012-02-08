У ПР радять Забзалюку піти та здати хабар, а не «гратися у шпигунів»

Член фракції Партії регіонів Володимир ОЛІЙНИК радить фракції "БЮТ-Батьківщина" та народному депутату Роману ЗАБЗАЛЮКУ звернутися до Генеральної прокуратури, а не «гратися у шпигунів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За словами В.ОЛІЙНИКА, має бути відповідна заява до Генпрокуратури і, «відповідно, гроші треба принести, отримані злочинним шляхом, якщо цей факт буде доведено». За його словами, ці гроші мають бути передані у державний бюджет.

«Кошти передаються у державний бюджет, а не відбуваються ці ігри – ми тут погралися, а гроші не віддамо. Це злочинні гроші, якщо буде встановлено злочинний характер подібних дій», - наголосив В.ОЛІЙНИК і додав: «Треба рекомендувати нашим колегам не гратися в шпіонів».

Як заявив В.ОЛІЙНИК, він очікував та очікує у майбутньому подібних речей, тому що, «коли пройшла зміна керівництва фракції "БЮТ-Батьківщина", то прийшли хлопці, які мислять не демократичними прозорими шляхами, а проведенням відповідних якихось спеціальних операцій, і можуть провокувати до таких дій».

В.ОЛІЙНИК не бачить доцільності у створенні ТСК щодо ситуації із Р.ЗАБЗАЛЮКОМ.

За його словами, з цим має розбиратися Генеральна прокуратура України.