Європейська Комісія звинувачує у брехні українську газету

Європейська Комісія спростовує інформацію, оприлюднену сьогодні в щоденній газеті “КоммерсантЪ-Украина”, про начебто неналежне використання Києвом коштів ЄС.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив представник Єврокомісії Петер СТАНО.

“Делегація ЄС в Києві офіційно проситиме про коригування, тому що той спосіб, в який у статті викладені окремі факти та висновки, є просто некоректним. Ми оприлюднимо стенограму інтерв’ю з головою делегації, щоб всі могли побачити, що було сказано насправді”, - сказав представник Єврокомісії.

“Ми повністю спростовуємо, що наші гроші були використані на ті цілі, які були вказані в статті. Ніякі європейські гроші не використовувалися в спосіб, описаний в статті”, - підкреслив П.СТАНО.

*** 8 лютого 2012 року газета “КоммерсантЪ-Украина” оприлюднила матеріал, в якому, зокрема, заявила про припинення фінансування з боку ЄС низки програм в Україні через нецільове використання коштів. Зокрема, газета заявила про те, що 31 млн. євро, отриманий Україною у вересні минулого року на енергозбереження, були використані на будівництво ліній електропередач для сонячних електростанцій в Криму та Одеській області.

Після цього Державне агентство з енергоефективності і енергозбереження спростувало цю інформацію.

Як йдеться в офіційній заяві відомства, кошти фінансової допомоги ЄС на реалізацію програм з енергозбереження в Україні ані торік, ані у поточному році агентством не використовувалися. Рішення про виділення цих коштів на виконання заходів державної цільової програми енергоефективності і розвиток відновлюваних джерел енергії на 2010-2015 було ухвалено Кабінетом міністрів України 17 жовтня 2011 року. Комітет Верховної Ради з питань бюджету узгодив передачу Держагентству з енергоефективності бюджетних призначень у розмірі 310 млн. грн. лише 6 грудня 2011 року.

«Відповідно, у 2011 році ці кошти використані не були, і на сьогодні знаходяться на рахунках Державної казначейської служби», - наголошується у заяві.

В зв`язку з цим відомство підкреслює, що інформація, опублікована однією з газет, є «абсолютно недостовірною».