В Одесі журналістів не пускають на брифінг в облпрокуратурі

В Одесі на екстрено скликаний брифінг керівництва прокуратури Одеської області працівники міліції не допустили багато журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, в приміщення прокуратури пускали лише тих представників ЗМІ, які були в списку, складеному начальником прес-служби облпрокуратури Оленою АБРАМОВОЮ.

Серед тих, кого не було в списку, – журналісти інформагентств УНІАН та «Інтерфакс», телекомпанії «Нова Одеса», інтернет-газети «Погляд з Одеси» та інші.

Обурені журналісти вимагали зв`язати їх по внутрішньому телефону з прес-службою, проте співробітник міліції, що стояв на посту при вході в будівлю прокуратури на вулиці Пушкінській, 6, заявив у відповідь, що прес-секретар до журналістів не вийде: «Вона зайнята і просила не турбувати».

Проте деяким працівникам ЗМІ допомогли проникнути в будівлю прокуратури народні депутати України, члени політичної партії «Фронт змін» Геннадій МОСКАЛЬ і Руслан КНЯЗЕВИЧ, що знаходилися поряд. При цьому журналістам довелося перелазити через високі турнікети, встановлені при вході в будівлю.

Зараз будівлю облпрокуратури пікетують обурені обшуками і затриманнями працівники підприємства «Стальканат-Сілур».