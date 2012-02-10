Бережна хоче пільг для підприємств, які братимуть молодь на роботу

Народний депутат Ірина БЕРЕЖНА (фракція Партії регіонів) ініціює зміни до законодавства, що передбачають надання податкових пільг підприємствам, які беруть на роботу молодих спеціалістів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі І.БЕРЕЖНОЇ.

Під час круглого столу з лідерами молодіжних організацій, присвяченому обговоренню її законопроекту «Про працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів», депутат наголосила, що держава має надавати пільги підприємствам, які надають робочі місця молоді.

«Після економічної кризи ситуація на ринку праці тільки погіршилася, і молоді дедалі важче реалізувати передбачене Конституцією право на роботу. Я хочу разом з вами відстоювати це право, оскільки розумію складність цієї проблеми, з якою щороку зіштовхуються сотні тисяч випускників вищих навчальних закладів та технікумів. Я також сподіваюся на вашу підтримку в цьому законотворчому процесі», - зазначила І.БЕРЕЖНА, звертаючись до учасників круглого столу, - понад 60 представників всеукраїнських молодіжних громадських організацій.

За словами народного депутата, її законопроект розроблено таким чином, щоб «у виграші опинилися всі – і держава, і роботодавець, і працівник». «Держава мусить стимулювати працевлаштування молоді, аби скоротити показник безробіття, роботодавець матиме зацікавленість у податкових пільгах, а також у тому, що матиме фахівця, котрий володіє сучасною освітою, а молодий випускник отримає досвід та першу зарплатню», - сказала народний депутат.

В ході дискусії лідери молодіжних організацій висловили низку ідей, які можуть бути реалізовані в цьому законопроекті, або можуть стати предметом нових законодавчих ініціатив. Зокрема, голова МГО «Молодіжний центр Києва», голова оргкомітету І Всеукраїнського моделювання Верховної Ради України Роман ГРИГОРИШИН наголосив на необхідності стимулювання профспілкового руху молодих спеціалістів. Водночас представник Ліги студентів Асоціації правників України Олександр БОРИШКЕВИЧ підкреслив важливість законодавчо гарантованих пільг для молодих підприємців, які вирішили розпочати власну справу.

Під час обговорення також внесені пропозиції щодо запровадження у вищих навчальних закладах обов’язкової виробничої практики, створення молодіжних тренінгових центрів з питань стимулювання працевлаштування, а також створення загальнодержавної мультимедійної платформи, де б передбачалася наявність баз даних роботодавців.

І.БЕРЕЖНА вступила з ініціативою створити спільну робочу групу з представниками молодіжних організацій з метою доопрацювання законопроекту. «Я сподіваюсь, що ми зможемо підготувати якісний документ і внести його на розгляд парламенту вже під час нинішньої сесії», - підкреслила депутат.